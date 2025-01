Emotionales Statement von Laura Maria Rypa: Dieses heikle Thema geht ihr besonders nah

Köln - Nur ein paar Tage und ein verheerendes Ereignis in Deutschland hat es gebraucht, um Laura Maria Rypa (29) aus der Fassung zu bringen. Spricht die Influencerin mit ihrer Meinung Millionen Menschen aus der Seele?

In Bezug auf die Attacke in Aschaffenburg hat sich Laura Maria Rypa via Instagram erschüttert und nachdenklich gezeigt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst in der Vorwoche hatte sich die Wahl-Kölnerin ungewohnt politisch zu Wort gemeldet und dabei das Thema Kinderpornografie und deren Straftäter ins Visier genommen.

Nachdem sich das Gemüt für einige Tage offensichtlich wieder beruhigt hatte, äußerte die Zweifach-Mama nun erneut ihren Unmut. Auslöser dafür war die Tragödie von Aschaffenburg, bei der ein Zweijähriger sowie ein 41-Jähriger an den Folgen einer Messerattacke verstorben waren.

"Das Schicksal dieses kleinen, unschuldigen Kindes in Aschaffenburg zerreißt mir das Herz. Ein Leben, das noch so viel vor sich hatte, so viele schöne Momente hätte erleben sollen."

Neben ihrer Anteilnahme machte Laura indirekt auch die Politik verantwortlich, auf Attacken wie diese endlich eine Antwort zu finden.

"Aber ich frage mich auch: Was muss noch passieren? Was kann man tun, damit dieses Leid endlich ein Ende hat?"