Leano in Klinik! Pietro Lombardi und Laura bangen um Gesundheit des Zweijährigen

Köln - Schock für Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32): Das Promi-Paar bangt um die Gesundheit von Söhnchen Leano (2). Der Kleine musste unerwartet in eine Klinik gebracht werden!

Alles in Kürze

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) mussten mit ihrem Sohn Leano (2) am Mittwochabend in die Notaufnahme. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Am Mittwochabend teilte die Influencerin auf Instagram beunruhigende Nachrichten. Zunächst hatte sie in ihrer Story offenbart, sich bereits seit 16 Uhr in der Notaufnahme zu befinden. Fünf bange Stunden lagen da bereits hinter ihr.

Wenig später meldete sich die Zweifach-Mama dann noch einmal und gab erste Details preis. Leano habe "schlagartig Fieber bekommen". Auch von "starken Schmerzen" ist die Rede. Seine Temperatur sei "einfach nicht heruntergegangen".

Dazu veröffentlichte die 29-Jährige ein Foto des Fieberthermometers, welches nicht nur knallrot leuchtete, sondern auch einen besorgniserregenden Wert von 40,2 Grad Celsius anzeigte. Von den Ärzten erhofften sich Laura und Pietro nun Hilfe.

Auch der ehemalige "DSDS"-Juror meldete sich im Netz zu Wort und erklärte: "Leano hat sehr hohes Fieber bekommen. Und dann weinen die Kinder und man kann nicht so viel machen. Das tut dem Mama- und Papa-Herz extrem weh, so etwas zu sehen."

Entwarnung gab es erst gegen circa 23 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt teilte die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf ein ausführlicheres Statement in ihrer Story. "Ich liege gerade mit dem Kleinen im Bett", hieß es darin.