Für Pietro und Leano: Laura Maria Rypa lässt sich Tattoos stechen, Fans fällen Knallhart-Urteil!

Laura Maria Rypa (28) bewies am Donnerstag, dass Liebe nicht nur durch den Magen geht, sondern manchmal auch unter die Haut. Ihre Fans äußerten sich kritisch.

Von Laura Miemczyk

Köln - Liebe geht nicht immer nur durch den Magen, sondern manchmal auch unter die Haut: Das bewies auch Laura Maria Rypa (28) am Donnerstag, als sie ihren Instagram-Fans zwei neue Kunstwerke mit emotionaler Bedeutung präsentierte, die nun ihren Körper schmücken. Ihre Fans waren davon jedoch weniger begeistert - und das aus einem bestimmten Grund!

Laura Maria Rypa (28) bewies am Donnerstag, dass Liebe nicht nur durch den Magen geht. © Instagram/lauramaria.rpa Am Donnerstag hatte Laura sich hinters Steuer ihres Autos gesetzt und ihren rund 829.000 Instagram-Fans in ihrer Story angekündigt, dass sie sich nun auf den Weg zu einem besonderen Termin mache, auf den sie sich schon sehr freue.

"Später kann ich euch mehr zeigen", versprach Laura noch - und hielt Wort! So meldete sich die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (31) noch am Abend bei ihren Anhängern und lüftete das Geheimnis um ihr mysteriöses Vorhaben, das sich schließlich als Tattoo-Termin herausgestellt hatte. Auf ihrem Kanal teilte Laura ein neues Reel, in dem sie ihren Fans einen Blick auf die Motive gewährte: einen zarten Schriftzug, bestehend aus Leanos Namen und Geburtsdatum, sowie ein abstraktes Linien-Motiv, das Mutter und Sohn in inniger Pose zeigte. Gestochen wurde die Körperkunst auf die Innenseite des Arms, wie Lauras Fans dem Video entnehmen konnten. Laura Maria Rypa Laura Maria Rypa spricht über lang ignoriertes Thema und gesteht: "Zu große Angst!" "My son, I love you forever [Mein Sohn, ich liebe dich für immer]", schrieb die Influencerin zu dem Clip, der allerdings nicht bei allen Anhängern gut ankam. Viele meinten in den Tattoo-Motiven nämlich eine "unsaubere" Arbeit erkannt zu haben - und hielten sich nicht gerade mit Kritik zurück.

Den Arm der Influencerin ziert nun ein Mutter-Sohn-Motiv sowie Leanos Name und Geburtsdatum. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Laura Maria Rypa präsentierte die Körperkunst mit Bedeutung bei Instagram

Laura Maria Rypa lässt sich Buchstabe "P" auf Finger tätowieren

Laura zeigte ihren Fans das Tattoo zu späterer Stunde noch mal vor dem Badezimmerspiegel. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots) "Ich finde, dass das Bild von dir und dem Kleinen unsauber gestochen ist. Gerade die Finger sind sehr schief", monierte nicht nur ein User in der Kommentarspalte des Beitrags, auch etliche andere schlugen in dieselbe Kerbe und gaben sich kritisch: "Hätte man schöner machen können." Autsch! Laura wollte das Knallhart-Urteil von einigen Fans allerdings nicht auf sich (beziehungsweise auf den Schultern des Tätowierers) sitzen lassen und reagierte noch am Abend auf die Kritik. "An diejenigen, die gerade mein Reel kommentieren, dass das Tattoo anscheinend nicht so gut gestochen ist: Ich glaube, es liegt an dem Video", erklärte die Mutter eines Sohnes einige Zeit nach dem Termin in ihrer Story und zeigte ihren Fans das Werk noch mal in voller Pracht vor dem heimischen Badezimmerspiegel. Laura Maria Rypa "Hundert pro Schwanger": Laura Maria Rypa reagiert giftig auf Instagram-Post "Es sieht auf dem Video irgendwie so komisch aus, aber es ist unfassbar gut gestochen", betonte Laura und zeigte sich entgegen vielen Usern begeistert von dem Werk.