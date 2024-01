Laura Maria Rypa: Große Sorgen um Söhnchen Leano - "Man merkt, dass er Schmerzen hat!"

Laura Maria Rypa (28) ist besorgt: Ihr Sohn Leano (1) leidet aktuell unter einem schlimmen Husten. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Erst vor wenigen Tagen feierte der zweite Nachkömmling von Pietro Lombardi (31) seinen ersten Geburtstag. Der "DSDS"-Juror und seine Verlobte sorgten für einen bodenständigen Rahmen und erhielten dafür viel Lob seitens ihrer Fans.

Für den heutigen Samstag (13. Januar) war allerdings noch eine kleinere Feier mit Leanos Großeltern sowie Pietros Geschwistern geplant. Doch Laura musste die Party kurzfristig abblasen. Das Geburtstagskind ist krank.

"Ich glaube, man sieht es uns an, dass die Nacht nicht so einfach war für uns beide", erklärte die Influencerin jüngst in ihrer Instagram-Story und sah dabei in der Tat ein wenig erschöpft aus.

Weiter ließ sie ihre Community wissen: "Jetzt hat er auch noch Fieber bekommen!" Darüber mache sie sich jedoch weniger Sorgen. Viel schwerer wiege der "kratzige, schleimige Husten", wie sie betonte.

"Ich glaube, es ist auch schon bronchial. Man merkt, dass er Schmerzen hat. Aber ich habe schon gefühlt alles gemacht", zeigte sich die liebevolle Mama beinahe schon verzweifelt.