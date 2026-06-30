Hündin von Laura Maria Rypa spurlos verschwunden: Dann erreicht sie diese Nachricht

Köln - Hinter Laura Maria Rypa liegen bange Stunden. Einer ihrer Hunde ist plötzlich weg. Nach einem emotionalen Aufruf im Netz muss sie wenig später auf der Polizeiwache erscheinen.

Laura Maria Rypa (30) musste mehrere Stunden um ihre entlaufene Hündin bangen. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Wie die Ex-Verlobte von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (33) in ihrer Instagram-Story preisgab, war Zwergspitz Mia aus dem heimischen Garten ausgebüxt. Erklären kann sie sich das Verschwinden nicht. Das Garagentor sei zu gewesen. Um zu lüften, habe sie lediglich die Terrassentür geöffnet.

Danach brachte Laura ihre beiden Söhne ins Bett. Währenddessen habe sie auf der Kamera noch beobachten können, wie die Fellnase im Garten herumgelaufen ist. "Ich weiß, nicht, wie sie da weggekommen ist", rätselte die Influencerin.

Unmittelbar nach dem Verschwinden startete die Zweifach-Mama einen Aufruf in den sozialen Medien und bat um Mithilfe, um ihren Vierbeiner wiederzufinden - mit Erfolg. Nur wenige Stunden später wurde Mia ausfindig gemacht und auf einer Polizeiwache abgegeben.

In ihrer Story teilte Laura sofort ein Foto ihrer geliebten Hündin und schrieb dazu: "Mia wurde gefunden." Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "Ihr Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin."