Hündin von Laura Maria Rypa spurlos verschwunden: Dann erreicht sie diese Nachricht
Köln - Hinter Laura Maria Rypa liegen bange Stunden. Einer ihrer Hunde ist plötzlich weg. Nach einem emotionalen Aufruf im Netz muss sie wenig später auf der Polizeiwache erscheinen.
Wie die Ex-Verlobte von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (33) in ihrer Instagram-Story preisgab, war Zwergspitz Mia aus dem heimischen Garten ausgebüxt. Erklären kann sie sich das Verschwinden nicht. Das Garagentor sei zu gewesen. Um zu lüften, habe sie lediglich die Terrassentür geöffnet.
Danach brachte Laura ihre beiden Söhne ins Bett. Währenddessen habe sie auf der Kamera noch beobachten können, wie die Fellnase im Garten herumgelaufen ist. "Ich weiß, nicht, wie sie da weggekommen ist", rätselte die Influencerin.
Unmittelbar nach dem Verschwinden startete die Zweifach-Mama einen Aufruf in den sozialen Medien und bat um Mithilfe, um ihren Vierbeiner wiederzufinden - mit Erfolg. Nur wenige Stunden später wurde Mia ausfindig gemacht und auf einer Polizeiwache abgegeben.
In ihrer Story teilte Laura sofort ein Foto ihrer geliebten Hündin und schrieb dazu: "Mia wurde gefunden." Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "Ihr Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin."
Laura Maria Rypa und Zwergspitz-Hündin Mia sind wieder vereint
Gleich mehrfach bedankte sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf bei all ihren Followern. Anschließend wandte sie sich noch explizit an den freundlichen Helfer: "Danke, vor allem an die Person, die Mia abgegeben hat."
Auch die Zwergspitz-Dame scheint froh, wieder auf ihrem gewohnten Terrain zurück zu sein. In einem kurzen Video-Clip in Lauras Story springt die kleine Fellnase fröhlich umher, schmiegt sich immer wieder an die Hand ihres Frauchens.
"Ich will gar nicht den Gedanken haben, was hätte passieren können, weil sie jetzt wieder zu Hause ist", erklärte Laura gegenüber ihrer Community. "Aber, mein Herz …", fügte sie dann noch sichtlich mitgenommen hinzu. Jetzt heißt es: Aufatmen.
Nach dem Schockmoment nutzte die Blondine auch gleich mal ihre enorme Reichweite, um auf die Tierrettung aufmerksam zu machen: "Bitte registriert eure gechippten Hunde bei TASSO. Es ist kostenlos, dauert nur ein paar Minuten und kann im Ernstfall Leben retten."
Titelfoto: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)