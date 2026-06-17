Laura Maria Rypa meldet sich nach Unfall von Ex Pietro Lombardi

Köln - Nach dem heftigen Autounfall von Pietro Lombardi (34) hat sich inzwischen auch seine Ex Laura Maria Rypa (30) öffentlich eingeschaltet. Allerdings können besorgte Fans nicht allzu viel mit ihrer Wortmeldung anfangen. Oder steckt die Wahrheit zwischen den Zeilen?

Mit einem kurzen Statement hat Laura Maria Rypa deutlich gemacht, dass sie keine weiteren Nachfragen zu Pietro erwünscht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst am Samstagabend hatte die Meldung die Runde gemacht, dass "Pie" nahe der Kölner Südstadt in einen bösen Unfall verwickelt worden war.

Mittlerweile hat sich der ehemalige DSDS-Juror selbst zu Wort gemeldet und über einen Teil der Hintergründe - vielmehr aber über sein inneres Seelenleben - gesprochen.

Das macht jetzt auch seine Ex-Verlobte! Innerhalb einer Fragerunde ist die Parfüm-Designerin auf den Crash ihres Verflossenen angesprochen worden und darauf, ob sie wisse, wie es dem 34-Jährigen gehe.

"Ich verstehe natürlich, dass sich viele Sorgen machen und wissen möchten, wie es ihm geht. Aus Respekt vor ihm möchte ich aber keine Informationen weitergeben oder für ihn sprechen."

Heißt im Klartext: Die Zweifach-Mama hat derzeit und in Zukunft keine Lust darauf, auf ihren On-Off-Ex-Partner angesprochen zu werden, bügelt die Sache deshalb ab.