Laura Maria Rypa meldet sich nach Unfall von Ex Pietro Lombardi

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Influencerin Laura Maria Rypa hat keine Lust auf Nachfragen, wie es ihrem Ex-Verlobten nach dessen Verkehrsunfall geht.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach dem heftigen Autounfall von Pietro Lombardi (34) hat sich inzwischen auch seine Ex Laura Maria Rypa (30) öffentlich eingeschaltet. Allerdings können besorgte Fans nicht allzu viel mit ihrer Wortmeldung anfangen. Oder steckt die Wahrheit zwischen den Zeilen?

Mit einem kurzen Statement hat Laura Maria Rypa deutlich gemacht, dass sie keine weiteren Nachfragen zu Pietro erwünscht.
Mit einem kurzen Statement hat Laura Maria Rypa deutlich gemacht, dass sie keine weiteren Nachfragen zu Pietro erwünscht.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst am Samstagabend hatte die Meldung die Runde gemacht, dass "Pie" nahe der Kölner Südstadt in einen bösen Unfall verwickelt worden war.

Mittlerweile hat sich der ehemalige DSDS-Juror selbst zu Wort gemeldet und über einen Teil der Hintergründe - vielmehr aber über sein inneres Seelenleben - gesprochen.

Das macht jetzt auch seine Ex-Verlobte! Innerhalb einer Fragerunde ist die Parfüm-Designerin auf den Crash ihres Verflossenen angesprochen worden und darauf, ob sie wisse, wie es dem 34-Jährigen gehe.

Laura Maria Rypa rechnet mit Ex Pietro Lombardi ab: Wahrheit sagen oder Klappe halten
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"Ich verstehe natürlich, dass sich viele Sorgen machen und wissen möchten, wie es ihm geht. Aus Respekt vor ihm möchte ich aber keine Informationen weitergeben oder für ihn sprechen."

Heißt im Klartext: Die Zweifach-Mama hat derzeit und in Zukunft keine Lust darauf, auf ihren On-Off-Ex-Partner angesprochen zu werden, bügelt die Sache deshalb ab.

Laura Maria Rypa wickelt Nachfragen zu Pietro Lombardi eiskalt ab

Vor fast einem Jahr haben "Pie" und die 30-Jährige nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung die Reißleine gezogen.
Vor fast einem Jahr haben "Pie" und die 30-Jährige nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung die Reißleine gezogen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Stattdessen spielt die Unternehmerin den Ball zurück ins Spielfeld von "Pie". "Wenn er etwas teilen möchte, wird er das selbst tun", schreibt die Düsseldorferin kurz vor dem Ende.

Ganz ohne Genesungswünsche will Laura den Papa ihrer beiden Söhne aber nicht stehen lassen. "Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und danke euch für euer Verständnis."

Zuletzt hatte sich die aufgeheizte Atmosphäre - nachdem Pietro im Podcast "Patchwork Boys" öffentlich von einer "Hassliebe" gesprochen hatte - wieder etwas abgekühlt.

Alleinerziehende Laura Maria Rypa am Ende ihrer Kräfte: Jetzt zieht sie die Reißleine
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Einzig und allein der Kinder wegen kommen "Pie" und Laura noch auf einen gemeinsamen Nenner, der Rest ist Geschichte.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

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