Laura Maria Rypa meldet sich nach Unfall von Ex Pietro Lombardi
Köln - Nach dem heftigen Autounfall von Pietro Lombardi (34) hat sich inzwischen auch seine Ex Laura Maria Rypa (30) öffentlich eingeschaltet. Allerdings können besorgte Fans nicht allzu viel mit ihrer Wortmeldung anfangen. Oder steckt die Wahrheit zwischen den Zeilen?
Erst am Samstagabend hatte die Meldung die Runde gemacht, dass "Pie" nahe der Kölner Südstadt in einen bösen Unfall verwickelt worden war.
Mittlerweile hat sich der ehemalige DSDS-Juror selbst zu Wort gemeldet und über einen Teil der Hintergründe - vielmehr aber über sein inneres Seelenleben - gesprochen.
Das macht jetzt auch seine Ex-Verlobte! Innerhalb einer Fragerunde ist die Parfüm-Designerin auf den Crash ihres Verflossenen angesprochen worden und darauf, ob sie wisse, wie es dem 34-Jährigen gehe.
"Ich verstehe natürlich, dass sich viele Sorgen machen und wissen möchten, wie es ihm geht. Aus Respekt vor ihm möchte ich aber keine Informationen weitergeben oder für ihn sprechen."
Heißt im Klartext: Die Zweifach-Mama hat derzeit und in Zukunft keine Lust darauf, auf ihren On-Off-Ex-Partner angesprochen zu werden, bügelt die Sache deshalb ab.
Laura Maria Rypa wickelt Nachfragen zu Pietro Lombardi eiskalt ab
Stattdessen spielt die Unternehmerin den Ball zurück ins Spielfeld von "Pie". "Wenn er etwas teilen möchte, wird er das selbst tun", schreibt die Düsseldorferin kurz vor dem Ende.
Ganz ohne Genesungswünsche will Laura den Papa ihrer beiden Söhne aber nicht stehen lassen. "Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und danke euch für euer Verständnis."
Zuletzt hatte sich die aufgeheizte Atmosphäre - nachdem Pietro im Podcast "Patchwork Boys" öffentlich von einer "Hassliebe" gesprochen hatte - wieder etwas abgekühlt.
Einzig und allein der Kinder wegen kommen "Pie" und Laura noch auf einen gemeinsamen Nenner, der Rest ist Geschichte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa