"Letzte Monate waren sehr intensiv": Laura Maria Rypa zieht Konsequenzen

Köln - Der öffentliche Streit mit ihrem Ex-Freund Pietro Lombardi (33) und die Rolle als alleinerziehende Mutter haben Laura Maria Rypa zuletzt viel abverlangt: Nun geht sie einen drastischen Schritt!

Influencerin Laura Maria Rypa (30) hat sich selbst eine Social-Media-Pause auferlegt. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

"Die letzten Monate waren sehr intensiv, und ich merke einfach, wie wichtig es gerade für mich ist, einmal bewusst einen Schritt zurückzugehen", erklärte die 30-jährige Influencerin aus Düsseldorf in einer verletzlichen Instagram-Story.

Sie wolle zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken. Gleichzeitig sei es aber auch ihr Ziel, "wieder neue Inspiration und kreative Ideen für alles zu sammeln, was ich hier auf meinem Profil mit euch teilen möchte".

Leere werden die rund 934.000 Follower auf dem Kanal der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten mit polnischen Wurzeln während ihrer bewusst gewählten Netzpause deshalb aber nicht zu spüren bekommen.

Wie Laura gegenüber ihren Fans weiter klarstellte, habe sie diverse Kooperationen laufen, für die bereits vorproduzierter Content existiere. Dieser soll dann häppchenweise in ihrer Abwesenheit online gestellt werden. Ihre Managerin kümmere sich darum.