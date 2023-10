Laura Maria Rypa: Als Fan kritisiert, was er an Leano entdeckt, platzt ihr der Kragen!

Köln - Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) setzten sich kürzlich gemeinsam mit Söhnchen Leano (neun Monate) vor einer Kürbis-Pyramide in Szene. Ein Detail an dem Säugling rief sofort die Fans auf den Plan!

Da derlei Fotos, die perfekte Welt aufzeigen sollen, muss auch das Outfit stimmen - der Look von Leano natürlich inbegriffen. Essensreste oder Sabberflecken? Fehlanzeige! Immerhin trägt Lombardi-Junior auf der Aufnahme einen stylischen Strampler von ... Moncler.

Als die Verlobte des " DSDS "-Gewinners von 2011 mit ihrer kleinen Familie jüngst den Gertrudenhof in Hürth (bei Köln ) besuchte, nutzte sie die sich bietende Gelegenheit des dortigen Kürbis-Paradieses, um mit ihrem Nachwuchs zu posieren.

Das stylische Moncler-Outfit des neun Monate alten Säuglings von Pietro Lombardi (31) kam bei der Community gar nicht gut an. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Diese Tatsache blieb auch den Fans der attraktiven Blondine nicht verborgen. Im Rahmen einer Fragerunde hakte ein User deshalb unverblümt nach: "Warum kaufst du Leano einen so teuren Overall von Moncler, wenn er so schnell wächst?"

Offenbar fühlte sich Laura von der Erkundigung ein wenig auf den Mama-Schlips getreten. "Ich mag keine Vorurteile oder Behauptungen!", giftete die 27-Jährige sofort zurück. Der Designer-Fummel sei schließlich ein Geschenk gewesen.

Pietros Verlobte betonte allerdings: "Selbst wenn ich es selbst gekauft hätte, ist es ja alleine meine Entscheidung!" Rumms. Nicht nur in puncto Erziehung, sondern auch in Sachen Mode duldet Laura offenbar keinerlei Fremdbestimmung.

Ein Blick in die Kommentare verrät im Übrigen, wer für die edle Schenkung verantwortlich ist. "Anzug von seinen Onkels steht dem", schrieb Familienkumpel Baris unter das entsprechende Foto.

Pietro reagierte prompt und bestätigte seinem treuen Wegbegleiter: "Endlich, passt."