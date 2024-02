Laura Maria Rypa erlebt Beauty-Fail! Deshalb ist sie maßlos enttäuscht

Köln - Pünktlich zum Start in den Straßenkarneval lässt auch Influencerin Laura Maria Rypa (28) die Farben sprechen! Allerdings ging ihr Vorhaben ganz gewaltig nach hinten los ...

Etwas enttäuscht machte sich Laura Maria Rypa (28) am Donnerstag über sich selbst lustig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Auch wenn die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (31) mit dem Kölschen Brauchtum in diesen Tagen nicht viel am Hut haben dürfte, wagte sie sich farblich in neue Gefilde.

Dabei hatte sie eigentlich vor, sich am Donnerstag ganz gemütlich Zuhause breitzumachen und ihren Tag zu genießen. "Mein Plan war, dass ich mir Zuhause selbst die Nägel mache", erklärte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte.

Weshalb am Ende doch nichts daraus wurde? Daran ist die Mama des kleinen Leano (1) selbst schuld. Kurzerhand setzte sie sich nämlich ins Auto, um sich doch im Nagelstudio behandeln zu lassen.

Ihr erster Versuch? Ein Reinfall. "Trotz meines Termins um 14.30 Uhr wurde mir gesagt, dass die für diese Uhrzeit keine Termine vergeben. Also bin ich zu meinem Nagelstudio des Vertrauens gefahren, weil die immer soooo lieb und nett sind."

Hätte die 28-Jährige da mal nur auf ihre Intuition gehört. Denn der Drang nach farblicher Veränderung ging mächtig in die Hose.