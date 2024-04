Laura Maria Rypa erlebt feuchten Schreck im Urlaub, dann ist ihr zum Heulen

"Diese Rutsche war mein Endgegner. Ich wollte lediglich Pietro filmen und stand so nah am Beckenrand, dass ich danach komplett nass war", erklärte die werdende Zweifachmama.

Die stand nämlich mit gezücktem Handy am Beckenrand und wurde von den Wassermassen derart überrascht, dass es sie in normalen Klamotten von oben bis unten erwischte.

Kurzerhand schmiss sich der DSDS-Sieger von 2011 in einem Wasserpark auf eine Wasserrutsche. Was der Kölner dabei allerdings vergessen hatte: seine Verlobte!

Fernab von jeglichem Alltagsstress in Köln wollte die Kleinfamilie die Seele baumeln lassen. Das schien Papa "Pie" allerdings am gestrigen Freitag zu langweilig.

Relativ spontan zog es das Paar in der Vorwoche nach Belek in der Türkei.

Spät berichtete die Influencerin am Freitagabend von ihren Emotionen rund um Söhnchen Leano (1). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Dass Freud und Leid manchmal gar nicht allzu weit voneinander entfernt liegen, musste die Düsseldorferin nur wenige Stunden später am Abend feststellen.

Auslöser für einen ungewöhnlichen Emotionsausbruch war Söhnchen Leano, der zum Start ins Wochenende zum zweiten Mal in seinem Leben im eigenen Bettchen schlief - ohne Mama Laura an seiner Seite!

"Leano schläft jetzt zum zweiten Mal in seinem Bettchen und ich könnte heulen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Schwangerschaft liegt, aber es ist irgendwie komisch, dass ich nicht mit ihm in einem Bett schlafe", verriet die 28-Jährige nah am Wasser gebaut.

Papa "Pie" schien von den Gefühlen seiner Herzensdame offenbar nichts mitzubekommen. Der Ex von Sarah Engels (31) kam in Lauras Story überhaupt nicht vor.