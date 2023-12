Laura Maria Rypa erwischt Pietro Lombardi in unbeobachtetem Moment: Sänger schämt sich sofort

Köln - Heile Welt bei Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28): Nachdem sich die Gerüchte um eine mutmaßliche Beziehungskrise zwischen dem Sänger und seiner Verlobten zuletzt hartnäckig gehalten haben, hat Laura nun private Einblicke gewährt und ihren Liebsten damit prompt in Verlegenheit gebracht.

Tatsächlich tauchte der ehemalige Protegé von Poptitan Dieter Bohlen (69) einen Moment später in Lauras Video auf, verstummte jedoch auf einen Schlag und schlug sich beschämt die Hand vors Gesicht.

So filmte sich die frischgebackene 28-Jährige dabei, wie sie auf dem Sofa im heimischen Wohnzimmer saß und ihr Söhnchen Leano (elf Monate) auf dem Schoß hatte. Im Hintergrund spielte Musik - der Song "Lass jetzt los" aus dem Film "Die Eiskönigin" (englischer Originaltitel: Frozen).

Allerdings wirkte Pietros Gastauftritt in einer Story von Laura vonseiten des Sängers eher unfreiwillig.

In Sache Essgewohnheiten scheint der Apfel bei Pietro und seinem Söhnchen Leano nicht weit vom Stamm zu fallen. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Scheiße, oh mein Gott, ich bin am Arsch, Alter. Mein Gott", stammelte Pietro drauflos, der sich offenkundig bei seinem gefühlvollen Ständchen ertappt fühlte, während sich Laura das Lachen nicht mehr verkneifen konnte.

"Er singt für seine kleine Prinzessin", scherzte die Mutter von Leano über die "Eiskönigin"-Leidenschaft ihres Verlobten. Der verteidigte sich prompt: "Ich bin doch Vater, ich muss doch was können."

Die Tatsache, dass er in einem vermeintlich unbeobachteten Moment von Laura gefilmt wurde, nahm der 31-Jährige offenbar mit Humor. Immerhin erlaubte sich die hübsche Influencerin, der bei Instagram rund 826.000 User folgen, nur kurze Zeit später direkt den nächsten Scherz mit "Pie".

"Ich muss mich noch an das Essverhalten meines Mannes gewöhnen", schrieb Laura zu einem Foto, auf dem ihr Göttergatte in spe mit bloßen Händen in eine Müslischüssel fasst.

Lustig daran: Die Szene erinnert an den knapp einjährigen Leano, der erst kurz zuvor beim Essen mit den Händen für eine ziemliche Sauerei gesorgt hatte - eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Pietro und seinem Junior war dabei unverkennbar.