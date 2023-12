Alles aus mit Pietro Lombardi? Laura Maria Rypa trifft sich mit Trennungsexpertin!

Während ihrer Verlobter Pietro Lombardi (31) untergetaucht ist, gönnte sich Laura Maria Rypa (27) am Donnerstagabend ein wenig Me-Time. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Was derzeit genau bei ihnen los ist, das wissen die Beteiligten selbst am besten. Doch während die Influencerin inzwischen schweigt, nachdem sie das neuerliche Drama überhaupt erst öffentlich gemacht hat, ist ihr Verlobter einfach abgetaucht.

Fakt ist: Laura und Pietro sind sich auf Instagram entfolgt und wohnen derzeit auch nicht mehr unter einem Dach. Ihre Mama unterstützt die Blondine derzeit bei der Betreuung von Sohnemann Leano.

Und so war am Donnerstagabend auch mal wieder eine offenbar dringend benötigte Me-Time möglich. Diese verbrachte Laura ausgerechnet mit ihrer guten Freundin Lola Weippert in einem Gourmet-Tempel in der Kölner City.

Das Pikante: Als Moderatorin von "Temptation Island VIP" ist die 27-Jährige gewissermaßen eine ausgewiesene Expertin für zwischenmenschliche Krisen und gescheiterte Beziehungen. Ein eindeutiger Fingerzeig?

Nach dem Dinner-Date meldete sich Laura noch einmal in ihrer Story zu Wort und kam sofort ins Schwärmen: "Es war wirklich ein so schöner Abend, es hat einfach unfassbar gutgetan. Wir haben viel gegessen, wir haben viel gequatscht, vier Stunden nonstop!"