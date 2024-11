Laura Maria Rypa findet deutliche Worte: So geht es mit ihr und Pietro Lombardi weiter

Laura Maria Rypa (28) hat sich mit deutlichen Worten bei ihren Fans gemeldet. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

"Ich bin eine starke Frau und das weiß ich. Ich stehe fest zu meinem Mann und meinen Kindern, egal, was andere denken oder sagen", schreibt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf am späten Samstagabend in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Demnach würden viele Leute glauben, was sie in den Medien lesen und sähen nur das, was sie wollen. Zudem würden sie sich nur das Negative fixieren.

"Dabei bleibt die Wahrheit oft im Schatten, auch wenn sie ausgesprochen wird", führt sie weiter aus und ergänzt: "Ja, Streit gibt es immer mal, doch dass andere Menschen diese Situation für sich nutzen, um besser dazustehen und davon zu profitieren, ist traurig. Aber uns wird das nicht schwächen."

Zuletzt hatten sowohl die zweifache Mama als auch der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" erstmals bestätigt, dass es zu den Reibereien in besagter Nacht gekommen ist.