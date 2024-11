Das geschah wirklich in Skandal-Nacht: Pietro Lombardi und seine Laura brechen ihr Schweigen!

Auf dem Instagram-Kanal von Laura Maria Rypa sind zahlreiche Liebesfotos wieder aufgetaucht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst vor sieben Tagen hatte sich der DSDS-Juror selbst an seine Fans gerichtet und dabei kein gutes Haar an seinem "beschämenden Verhalten" gelassen.

Nachdem der Sänger auch über die Presse gewettert hatte, gaben er und Laura der BILD am Donnerstag dann überraschend ein Interview.

Darin verrät das verlobte Pärchen erstmals, was sich am Abend des 6. Oktober wirklich hinter verschlossenen Türen abgespielt haben soll. "Es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gibt Laura zu.

Der Auslöser? Offenbar unklar! "Ich weiß es gar nicht mehr. Es war wirklich eine Kleinigkeit."

Trotzdem sei der Zoff innerhalb kürzester Zeit derart eskaliert, dass sie sich nicht anders zu helfen gewusst haben soll, als die Polizei zu alarmieren. Anders als in den Medien behauptet soll der Halbitaliener Laura zuvor aber nicht geschüttelt, sondern am Arm gepackt haben.

Doch damit nicht genug! Der Dreifach-Papa soll im Eifer des Gefechts auch Gegenstände herumgeschmissen haben.