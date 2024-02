Laura Maria Rypa gibt aktuellen Einblick in Bauarbeiten - Fans erschrocken über "altes Haus"

Laura Maria Rypa (28) gewährte ihren Instagram-Fans jüngst einen aktuellen Einblick in die Umbauarbeiten ihres neuen Hauses. © Instagram/lauramaria.rpa

Während Lauras Verlobter Pietro Lombardi (31) sich seit einigen Wochen (bis auf wenige Ausnahmen) nahezu vollständig von seinem Instagram-Profil zurückgezogen hat, meldet sich Laura nach wie vor regelmäßig bei ihren mehr als 850.000 Anhängern.

So teilte die baldige Zweifach-Mama auch am Sonntag einen neuen Beitrag mit ihrer Community, in dem es wieder einmal um die Umbauarbeiten in ihrem neuen Familiendomizil ging.

Laura und Pietro hatten ihre Fans schon vor Wochen über den Hauskauf und die damit verbundenen Bauarbeiten informiert - auf dem jüngsten Bild, das die 28-Jährige mit ihren Followern geteilt hatte, wurde jedoch erst das ganze Ausmaß der Arbeit deutlich, die vor dem Paar liegt!

So stand Laura auf ihrem neuesten Schnappschuss augenscheinlich im Wohnbereich des neuen Hauses, während sie Söhnchen Leano (1) auf dem Arm hielt.