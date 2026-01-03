Laura Maria Rypa in Spendierlaune: Dieses Luxus-Geschenk macht sie ihren Eltern

Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) hat zum Start ins neue Jahr die Spendierhosen an und schickt ihre Eltern kurzerhand auf eine teure Luxusreise.

Laura Maria Rypa verriet am Samstag, dass sie ihren Eltern ein äußerst seltenes Geschenk gemacht hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Nach dem Erwerb ihres neuen Autos im Vormonat und der Mega-Überweisung an ihren Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33), macht Laura jetzt ihren Eltern eine ganz besondere Freude.

"Meine Eltern sind gerade hier und ich habe ihnen eine Reise auf die Malediven geschenkt", erklärt Laura zum Start ihrer Instagram-Story.

Der Luxusurlaub soll als Danksagung der letzten nervenaufreibenden und stressigen Monate dienen. "Einfach mal Danke sagen. Meine Eltern sind immer für mich da. Sie passen auf die Kinder auf, helfen im Haus und unterstützen mich, wo sie nur können."

Allzu viel Bedenkzeit hat Laura ihren Eltern aber nicht eingeräumt. Denn: Schon am Samstagnachmittag sollen Mama und Papa Richtung Urlaubsparadies aufbrechen. "(...) Sie werden gleich abgeholt", kündigt die stolze Tochter an.