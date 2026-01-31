Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Bodyshaming: "Mich trifft das nicht!"

Köln/Dubai - Eigentlich will Laura Maria Rypa (30) aktuell die Sonne in Dubai genießen und sich gemeinsam mit ihren beiden Söhnen vom Alltagsstress in Deutschland erholen. Wären da nicht einige Internet-Hater …

Mit einem Bikini-Bild hat Laura Maria Rypa (30) zuletzt für Aufsehen gesorgt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 2)

Denn die haben ein neues Bikini-Foto, das die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen hat, zum Anlass genommen, um fiese Kommentare über den Körper der zweifachen Mutter vom Stapel zu lassen. Besonders im Fokus: die Oberweite der Influencerin.

Davon unterkriegen lassen will sich die Ex-Verlobte von "DSDS"-Star Pietro Lombardi (33) aber keinesfalls. Im Gegenteil: Mit einem langen Statement wehrt sie sich gegen die übergriffigen Kommentare.

"Ich lese unter meinen Bikini-Bildern immer wieder Kommentare über meinen Körper, dass meine Brüste geschrumpft seien oder 'oben die Luft raus' ist. Und ganz ehrlich: Mich trifft das nicht", stellt die 30-Jährige klar.

Schließlich habe ihr Körper "zwei wundervolle Kinder auf diese Welt gebracht. Er hat Leben getragen, geboren und genährt. Und ich habe meine Kinder mit genau diesen Brüsten gestillt", so Laura, für die ohnehin nur eine Sache Priorität hat: "Meine Kinder sind gesund - und daran hatte mein Körper einen riesigen Anteil."