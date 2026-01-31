Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Bodyshaming: "Mich trifft das nicht!"

Laura Maria Rypa hat sich mit einem langen Statement bei Instagram gegen fiese Kommentare über ihre Brüste gewehrt.

Von Tobias Kremer

Köln/Dubai - Eigentlich will Laura Maria Rypa (30) aktuell die Sonne in Dubai genießen und sich gemeinsam mit ihren beiden Söhnen vom Alltagsstress in Deutschland erholen. Wären da nicht einige Internet-Hater …

Mit einem Bikini-Bild hat Laura Maria Rypa (30) zuletzt für Aufsehen gesorgt.
Mit einem Bikini-Bild hat Laura Maria Rypa (30) zuletzt für Aufsehen gesorgt.  © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 2)

Denn die haben ein neues Bikini-Foto, das die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen hat, zum Anlass genommen, um fiese Kommentare über den Körper der zweifachen Mutter vom Stapel zu lassen. Besonders im Fokus: die Oberweite der Influencerin.

Davon unterkriegen lassen will sich die Ex-Verlobte von "DSDS"-Star Pietro Lombardi (33) aber keinesfalls. Im Gegenteil: Mit einem langen Statement wehrt sie sich gegen die übergriffigen Kommentare.

"Ich lese unter meinen Bikini-Bildern immer wieder Kommentare über meinen Körper, dass meine Brüste geschrumpft seien oder 'oben die Luft raus' ist. Und ganz ehrlich: Mich trifft das nicht", stellt die 30-Jährige klar.

Laura Maria Rypa in Spendierlaune: Dieses Luxus-Geschenk macht sie ihren Eltern
Laura Maria Rypa Laura Maria Rypa in Spendierlaune: Dieses Luxus-Geschenk macht sie ihren Eltern

Schließlich habe ihr Körper "zwei wundervolle Kinder auf diese Welt gebracht. Er hat Leben getragen, geboren und genährt. Und ich habe meine Kinder mit genau diesen Brüsten gestillt", so Laura, für die ohnehin nur eine Sache Priorität hat: "Meine Kinder sind gesund - und daran hatte mein Körper einen riesigen Anteil."

Mit diesem Statement wendet sich die Influencerin direkt an die Internet-Hater.
Mit diesem Statement wendet sich die Influencerin direkt an die Internet-Hater.  © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 2)

Laura Maria Rypa will zeigen, wie schnell Worte verletzen können

Dass sie sich nun trotzdem zu diesem sensiblen Thema zu Wort meldet, liege vor allem daran, dass sie aufzeigen wolle, "wie schnell Worte treffen können". Immerhin gäbe es "da draußen so viele Menschen, die vielleicht gerade nicht so stark sind, die sowieso schon an sich zweifeln oder lernen müssen, ihren Körper anzunehmen."

Abschließend betont die 30-Jährige: "Lieber ist die Luft aus den Brüsten raus als aus dem Hirn."

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 2)

Mehr zum Thema Laura Maria Rypa: