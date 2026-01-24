Brisante Frage an Laura Maria Rypa: Wandert sie etwa mit den Kids bald nach Dubai aus?

Dubai/Köln - Ein knappes halbes Jahr nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) spricht Laura Maria Rypa (30) erstmals darüber, ob sie Deutschland möglicherweise bald verlässt.

Auf die Frage eines Users hin teilt Laura Maria Rypa (30) erstmals ihre Gedanken rund um eine Dubai-Auswanderung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Seit ein paar Tagen ist die Influencerin samt der beiden Söhnchen im Schlepptau in Dubai unterwegs, um nach turbulenten Wochen die Seele baumeln zu lassen.

Trotzdem sucht die Ex von "Pie" die Nähe zu ihren Fans und teilte zuletzt eine Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal. Eine der darin enthaltenen Fragen: "Würdest du nach Dubai auswandern?"

Das kommt für die Zweifach-Mama aber (noch) nicht in die Tüte. "Nein. Nicht, weil ich es hier nicht schön finde. Im Gegenteil. [...] Zum Leben fehlt mir hier einfach etwas. Mir fehlt diese richtige, natürliche Natur", stellt die 30-Jährige klar.

Tatsächlich sei es allerdings bemerkenswert, wie viel die umstrittene Wüsten-Metropole für das Wohlbefinden von Müttern, Kindern und Familien tue. "Ich finde das wirklich beeindruckend [...], wie gut das hier organisiert ist."