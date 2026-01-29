Ausgerechnet mit ihm: Laura Maria Rypa gönnt sich Dubai-Urlaub

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nach zuletzt turbulenten Wochen gönnt sich Laura Maria Rypa (30) derzeit eine wohlverdiente Auszeit mit ihren Söhnen in Dubai. Doch das Trio ist nicht allein - ein Mann ist ihnen hinterher gereist.

Laura Maria Rypa (30) ist eine deutsche Influencerin mit polnischen Wurzeln. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den Papa der kleinen Racker: Pietro Lombardi (33). Die Influencerin mit polnischen Wurzeln und der "DSDS"-Sieger von 2011 hatten sich im Sommer 2025 getrennt und ihre Verlobung aufgelöst.

Während Laura mit den Kindern in das gemeinsam gekaufte Haus gezogen ist, wohnt Pie seitdem in der Keller-Wohnung seines guten Kumpels Oliver Pocher (47). Dort wurde es ihm offenbar zu langweilig, also setzte er sich kurzerhand in den Flieger.

Auf Instagram teilte seine langjährige On-off-Freundin jetzt ein paar Eindrücke aus dem gemeinsamen Familien-Urlaub. Ein Clip zeigt den "Cinderella"-Interpreten etwa gut gelaunt beim Besuch eines imposanten Dinosaurier-Parks.

Darin posiert er fröhlich für die Kamera und streckt frech die Zunge heraus. "Pietro ist uns hier besuchen gekommen", klärte die Zweifach-Mama ihre Community auf. Obwohl ihre Beziehung in die Brüche ging, pflegen die beiden ein gutes Verhältnis zueinander.