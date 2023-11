Laura Maria Rypa legt Business-Pläne auf Eis und nennt Grund: "Hat mich emotional getroffen"

Köln – Paukenschlag bei Laura Maria Rypa (27)! Die Verlobte von Pietro Lombardi (31) wollte eigentlich noch in diesem Jahr ihr eigenes Business auf die Beine stellen, doch nun hat sie ihr Vorhaben auf Eis gelegt.

Laura Maria Rypa (27) will künftig "Die Arche" unterstützen und drückt dafür bei ihren Business-Plänen auf die Pause-Taste. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Schon vor Wochen hatte Laura angekündigt, dass sie an der Gründung ihrer eigenen Beauty-Marke arbeitet. Dieser Plan ist jetzt jedoch (zumindest vorerst) gescheitert!

In einem Instagram-Posting erläuterte die Lombi-Liebste: "Ich bin ehrlich, ich wollte dieses Jahr zu Weihnachten mein erstes eigenes Produkt rausbringen, aber nach heute will ich es nicht mehr."

Was war passiert? Nur Stunden zuvor hatte Laura einen Termin wahrgenommen, der sie "emotional getroffen" hat. "Ich war bei der 'Arche' und das hat in mir sehr viel ausgelöst", erklärte sie in ihrem Statement nachdenklich.

"Durch die ganzen Sachen, die zurzeit passieren, erkennt man, wie gut es einem geht." Eine einschneidende Einsicht für die 27-Jährige, die bekanntlich selber Mama eines knapp zehn Monate alten Kindes, Söhnchen Leano, ist.

So setzt sich "Die Arche" gegen Kinderarmut in Deutschland ein - und das schon bald mit Lauras Unterstützung. "Ich habe für mich selbst entschieden, dass ich statt mein eigenes Produkt rauszubringen, meine Kraft dieses Jahr in andere Dinge investieren werde", verkündete die Influencerin.