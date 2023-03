Laura Maria Rypa legt plötzliche Netz-Pause ein: Anlass zur Sorge?

Um seine Verlobte und seinen neugeborenen Sohn Leano zu schützen, lebte das Papa-Sohn-Duo in den eigenen vier Wänden in einer selbst auferlegten Quarantäne ohne jeglichen Kontakt zu Laura und ihrem zweieinhalb Monate alten Säugling.

Sein Vater hat mit einem bösen Magen-Darm-Virus zu kämpfen, der ihn in den vergangenen fünf Tagen satte zehn Kilo an Körpergewicht verlieren ließ.

Seit über einer Woche ist in der Kölner Lombi-Villa schon die Seuche ausgebrochen. Der ehemalige Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar " (2011) und sein ältester Sohn Alessio (7) laborieren an hartnäckigen Infekten.

Pietro Lombardi (30) hat durch einen Magen-Darm-Infekt satte zehn Kilo in nur fünf Tagen abgenommen. Nun hat sich auch seine Verlobte angesteckt. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, Bildmontage)

"Story-Pause", schrieb die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft auf Instagram. Eine Erklärung über das "Warum" folgte auf dem Fuße. "Leider hat es mich jetzt auch erwischt und ich habe mich bei den Jungs angesteckt", erklärte Laura.

Es handelt sich bei ihrem Abschied also nur um eine vorübergehende Social-Media-Abstinenz. Ihre Konzentration gilt nun in erster Linie der schnellen Genesung. Bleibt nur zu hoffen, dass der Virus-Kelch wenigstens am kleinen Leano vorbeigeht.

Der Wonneproppen kam erst am 8. Januar 2023 als Frühchen zur Welt und kann einen Magen-Darm-Infekt zum Start in seinen ersten Frühling auf Planet Erde sicher ganz und gar nicht gebrauchen.

Auch Papa Pietro hofft, dass sich sein rumorender Darm schnell wieder erholt und er bald wieder vernünftig essen kann.

Immerhin stehen im April die großen Liveshows des RTL-Talentwettbewerbs auf dem Programm.