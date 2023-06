Laura Maria Rypa macht mit Instagram Schluss: Das ist der Grund

Aber es gibt keinen Grund zur Sorge und es müsse sich keiner wundern, warum derzeit so wenig Content kommt. "Es ist alles in Ordnung, uns allen geht es gut", so die 27-Jährige. Denn Sachen, die sie vorgearbeitet habe, werde sie dennoch hochladen und auch zwischendurch wird sie was posten. "Aber wie gesagt: nicht mehr so aktiv wie vorher", erklärte Laura weiter.

Für die Fans der erfolgreichen Influencerin bleibt zu hoffen, dass es nach dem Urlaub wieder vermehrt Beiträge und Storys auf Instagram geben wird.