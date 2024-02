Laura Maria Rypa mit Baby-Frage konfrontiert: "Wird es ein Junge oder Mädchen?"

Köln - Für Laura Maria Rypa (28) könnten die jüngsten Wochen nicht turbulenter verlaufen. In einer Fragerunde hat sich die Influencerin nun unter anderem zum Geschlecht ihres zweiten Kindes geäußert!

Dabei war der Plan, noch vor der Geburt des zweiten Kindes in die neuen vier Wände zu ziehen.

Wie die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte verriet, stehe der Einzug ins neue Eigenheim samt Kind und Kegel aktuell noch in den Sternen. "Es sind noch einige Sachen hinzugekommen, die man vorab nicht sehen konnte."

Wie auch am heutigen Samstag! Während Sohnemann Leano (1) das Bettchen hütete und genüsslich vor sich hin schlummerte, nutzte Mama Laura die Gunst der Stunde und bat ihre Fans um jede Menge Fragen.

In unregelmäßigen Abständen zeigt sich die Dauer-Verlobte von Pietro Lombardi (31) von ihrer fannahen Seite und widmet sich all den Themen, die ihre Community unter den Nägeln jucken.

Auf eine dicke Gender-Reveal-Party will die Influencerin diesmal verzichten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Von diesem Vorhaben dürfte sich die 28-Jährige mit "Pie" wohl vorerst verabschieden. Allerdings nicht von dem immensen Interesse ihrer Fans am Ungeborenen.

"Bekommst du einen Jungen oder ein Mädchen?", wollte ein unbekannter User wissen. Die Antwort dürfte ihrer Gefolgschaft zum jetzigen Zeitpunkt aber eher weniger gefallen. "Ich weiß es nicht ...", schrieb Laura kurz und knapp.

Ähnlich will sie es auch in Sachen Verkündung halten und dabei - wenn es so weit ist - auf sämtliches "Tamtam" verzichten. Eine unter Influencern sehr beliebte Form der Gender-Reveal-Party wird es daher nicht mehr geben.

"Ich fand die Party damals zwar super schön, aber diesmal habe ich keine Lust auf dieses ganze Tamtam. Ich denke, dass ich mir diesmal nur etwas für uns zwei einfallen lasse", stellte die Beauty klar.