Laura Maria Rypa offenbart aktuelles Gewicht: "Für meinen Körper war das einfach zu wenig"

Köln - Während derzeit wieder eine Abnehm-Werbung nach der anderen durch TV-Werbeblöcke und Netz-Anzeigen geistert, hat sich Laura Maria Rypa (30) zum Jahresanfang ein ganz anderes Ziel gesteckt: Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) will dringend ein paar Kilo zunehmen.

Laura Maria Rypa (30) möchte im neuen Jahr verstärkt auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden achten. © Instagram/lauramaria.rpa

Das verriet die 30-Jährige ihren mehr als 940.000 Instagram-Fans jüngst in ihrer Story, nachdem sie bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte, ihren Fokus im neuen Jahr wieder verstärkt auf ihre Gesundheit legen zu wollen.

Denn in den vergangenen Monaten hatte Laura unfreiwillig "sehr viel abgenommen" und wog zwischenzeitlich nur noch 47 Kilo bei einer Körpergröße von 1,58 Meter, wie sie ihrer Community nun offenbarte. "Für meinen Körper war das einfach zu wenig", erklärte die Influencerin ihren Anhängern, konnte jedoch schon einen kleinen Teilerfolg erzielen.

So nahm die sportliche Zweifach-Mama zuletzt 1,5 Kilo zu, wie sie verriet, und rückte damit ihrem Ziel, etwa drei Kilogramm insgesamt zuzulegen, schon ein wenig näher.

Ihre Fans unterrichtete sie übrigens aus einem bestimmten Grund über ihren Gewichtsverlust: "Ich bin von Natur aus schmächtig gebaut, das mag ich auch an mir. Aber mir ist wichtig, zu zeigen, dass nicht immer alles leicht, schön oder perfekt ist", wie Laura nämlich betonte.