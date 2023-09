Laura Maria Rypa setzt Baby Leano vor Tablet und macht sich über "Dinkeldörten" lustig

Laura Maria Rypa (27) berichtet bei Instagram fast täglich von ihrem Alltag als Mama. © Instagram/lauramaria.rpa

Seit der Geburt ihres ersten Kindes könnte Laura wohl nicht glücklicher sein - das hatte die Verlobte von Pietro Lombardi (30) ihren rund 792.000 Fans in den vergangenen Monaten anhand zahlreicher Fotos und Storys gezeigt.

Auch am Freitag gab die Influencerin ihren Anhängern wieder ein kleines Alltags-Update und berichtete unter anderem davon, dass sich bei ihrem Söhnchen derzeit die ersten Zähne ankündigen würden. "Man sieht schon die Zacken, ich bin aber mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Zähne komplett rauskommen", informierte die Blondine ihre Follower.

Das war jedoch noch nicht alles, denn wenige Sequenzen später setzte die 27-Jährige eine weitere Story - samt Sprössling - ab, die bei manchen Usern allerdings für Unmut sorgte!

"Viel Spaß, meine Lieben", hatte Laura den kurzen Clip betitelt, in dem sie zusammen mit Leano am Esstisch gesessen und ein Video auf dem Tablet geschaut hatte. In dem Clip hatten Kinder zu einem Lied getanzt und auch Laura wippte vergnügt hin und her und schien den Text bereits auswendig zu können.