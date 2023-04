Laura Maria Rypa sorgt für große Überraschung bei ihrer Oma

Polen - Laura Maria Rypa (27) besucht mit ihren Eltern und Söhnchen Leano aktuell ihre Verwandtschaft in Polen und hält dabei auch ihre Instagram-Fans auf dem Laufenden. So verriet die Influencerin nun, dass sie ihrer Oma ein ganz besonderes Geschenk gemacht hatte.

Laura Maria Rypa (27) dachte sich für ihre Großmutter eine besondere Überraschung aus. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Laura genießt den Besuch im heimischen Polen in vollen Zügen, wie ihre mehr als 790.000 Instagram-Fans seit Beginn der Reise auf dem Kanal der Verlobten von Pietro Lombardi (30) verfolgen können.

So konnte die Influencerin nicht nur endlich wieder ihre Großeltern in die Arme schließen, sondern sich zudem auch durch die polnische Küche schlemmen.

"Ich habe hier bestimmt schon fünf Kilo zugenommen. Ich liebe unser Essen so sehr", hatte die 27-Jährige am Donnerstag in ihrer Story gescherzt.

Laura zeigte ihren Fans jedoch noch mehr, denn die Wahl-Kölnerin hatte für ihre Oma, die sie längere Zeit nicht gesehen hatte, eine ganz besondere Überraschung geplant.

"Ich schenke meiner Oma ein neues Fahrrad", redete die frisch gebackene Mama nicht lange um den heißen Brei herum und zeigte ihrer Community eine Auswahl an Rädern, die sie besichtigt hatte.

"Sie [ihre Oma] hat vorher das Fahrrad von meiner Mama gefahren, aber es wird Zeit für ein neues", begründete Laura die Wahl ihres Geschenks und offenbarte: "Ich bin mal gespannt, wie sie reagiert."