Pietro Lombardi gibt Preis: Das ist der traurige Grund für Lauras Reise nach Polen

Für Papa Pietro steht am kommenden Samstag (14. April, 20.15 Uhr) das Finale der 20. Staffel der RTL -Casting-Show an. Deshalb kann der DSDS-Juror den Trip ins Heimatland von Lauras Großeltern nicht antreten. "Deswegen konnte ich da nichts mehr schieben leider, freue mich aber, wenn ich auch bald mal die polnische Familie kennenlernen kann."

Gemeinsam mit der 27-Jährigen wird auch ihr drei Monate alter Sohn Leano die Odyssee nach Polen mitmachen, "weil sie will auch, dass Leano mal ihren Ur-Opa kennenlernt."

Der 30-Jährige nannte auch den Grund für die kurzfristige Reise der Influencerin aus Düsseldorf . "Eigentlich sollten nur ihre Eltern fahren, weil ihrem Opa gehts leider nicht so gut. Und da hat Laura gesagt, sie will unbedingt auch mitgehen."

Nach Informationen der Bild wird Pietro auch in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzen. Der 30-Jährige war erst in dieser Staffel als Juror zurückgekehrt.

Ursprünglich sollte die 20. Ausgabe der Casting-Show die letzte sein. Doch am vergangenen Samstag ließ Pop-Titan Dieter Bohlen (69) die Bombe platzen. Auch in 2024 soll es eine weitere DSDS-Staffel geben. Es wird dann die insgesamt 21. sein.