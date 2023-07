Laura Maria Rypa teilt Foto von Baby Leano und wütet: "Soll ich meine Brust in die Kamera halten?"

Laura Maria Rypa (27) hat ihren Sohn Leano Anfang Januar 2023 zur Welt gebracht. © Instagram/Laura Maria Rypa

Seit fast sieben Monaten bereichert der kleine Leano das Leben seiner Eltern und obwohl weder Laura noch Pietro das Gesicht ihres Sprösslings offen im Netz zeigen, hat ein Foto des Lombardi-Söhnchens jetzt für einen Eklat gesorgt.

Laura teilte den Schnappschuss am Wochenende selbst auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Kommentar: "My son a man who will always love me." (zu Deutsch: Mein Sohn - ein Mann, der mich immer lieben wird)

Auf dem Bild war Leano von hinten zu erkennen, wie in einem Strampler mit Elefanten-Motiv von der Kamera abgewandt im Bett liegt. Ein eigentlich harmloses Foto, unter dem sich jedoch innerhalb kürzester Zeit eine hitzige Debatte entspann.

So reagierte eine Userin skeptisch auf eine Aussage, die Laura erst kürzlich getätigt hat und laut der sie Leano nach wie vor an ihrer Brust stillt.

"Ich glaube das (...) nicht! Und wenn ja, dann würde ein Stillen am Morgen als erstes Sinn machen", ging die Nutzerin die künftige Sänger-Gattin wenig freundlich an. Eine Antwort von Laura folgte sogleich!