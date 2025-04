Kreuzfahrt-Fiasko bei Laura Maria Rypa! Pietros Verlobte flüchtet mit Kindern von Bord

Köln - Während Pietro Lombardi (32) aktuell auf den Bühnen Mallorcas steht, sind seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) und die beiden gemeinsamen Kinder zu einer Kreuzfahrt auf hoher See aufgebrochen. Doch das Urlaubsglück war offenbar nur von kurzer Dauer.

Laura Maria Rypa (29) gibt ihren Fans über die sozialen Medien immer wieder private Einblicke in ihr Leben. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Schon am Freitag kündigte die 29-Jährige mit einem Post in ihrer Instagram-Story an, die Schiffsreise abbrechen zu wollen. Die Gründe dafür wollte sie zunächst aber nicht verraten - bis jetzt!

"Es ist alles anders gekommen, als es sollte. Es ist einfach zu viel schiefgelaufen und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben", klärt Laura in den sozialen Medien auf.

Demnach habe sie am Sonntag mit ihren Söhnen Leano und Amelio das Schiff verlassen und verbringe den Tag nun "entspannt an Land", offenbart Laura, die kurz danach weiter ins Detail geht - und dabei kaum ein gutes Haar am Reiseveranstalter lässt.

So habe es von der Organisation der Reise bis zum Schiff selbst Nichts gegeben, was die 29-Jährige positiv bewerten würde, resümiert sie: "Aber wirklich: Vom Transfer bis zum Check-in, Kabine und Co. ist einfach alles schiefgelaufen."