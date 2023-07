"Kann es kaum abwarten": Laura Maria Rypa teilt Veränderung in ihrem Leben mit

Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ist im Januar Mama des kleinen Leano geworden. © Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Und ihr neues Produkt scheint ein Renner werden zu können. Denn wie die Ex-Freundin von Fußball-Profi Weston McKennie (24) verlauten ließ, sei ihre neue Brand schon sehr beliebt.

"So, meine Lieben, und jetzt wollte ich mich noch einmal face to face bei euch melden zu meiner Brand, zu gestern Abend. Es ist der absolute Wahnsinn. Es sind noch nicht mal 24 Stunden um und wir haben schon über 19.000 Abos. Das ist so krass", so die 27-Jährige.

Laura wisse das zu schätzen und sie hoffe, dass sich jeder Einzelne darüber freuen werde. "Wie gesagt, es ist sowohl für die Frau als auch für den Mann. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass ihr euch darüber freuen werdet."

Sie habe so viel Liebe und so viel Zeit darin investiert, bis es perfekt sei. Die Verlobte von "Pie" könne jedoch nicht zu viel vorab sagen. Was sie aber schon verkündete: "Es wird nicht nur bei einem Produkt bleiben", schrieb Laura in ihrer Instagram-Story.