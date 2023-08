Laura Maria Rypa trägt Wunde davon: Schuld ist Söhnchen Leano

Laura Maria Rypa (27) zeigt ihre Wunde, die ihr Sohnemann Leano zugefügt hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Auch am heutigen Dienstagmorgen gab es wieder was zu berichten. "Ich sage es euch: Kindernägel sind richtig gefährlich", teilte die Verlobte von Pietro Lombardi (31) ihren rund 792.000 Followern in ihrer Instagram-Story mit.

Doch was genau war passiert?

"Leano hat hier einfach meine Nase zerkratzt. Mein Auge ist immer noch rot. Ich hab ihm die Nägel jetzt wieder geschnitten, aber die wachsen so schnell", führte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte weiter aus und deutete auf die betroffenen Stellen.

Ein Problem dabei sei, dass die Fingernägel bei ihrem Sprössling so schnell wachsen würden.

Bereits am Montag hatte sich Laura mit einem schmerzhaften Ereignis zu Wort gemeldet. Auch da hatte ihr Sohnemann seine Finger im Spiel.