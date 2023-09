Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Liebesurlaub: Sind Trennungs-Gerüchte damit vom Tisch?

Köln/Antalya (Türkei) - Tagelang haben sich Fans Sorgen um die Beziehung zwischen Laura Maria Rypa (27) und Sänger Pietro Lombardi (31) gemacht. Am Dienstagmorgen sendete die Influencerin schließlich eine eindeutige Botschaft in die Heimat.

Am Dienstag zeigte sich Laura Maria Rypa (27) unter der türkischen Sonne. Auch ihr Verlobter Pietro Lombardi war mit dabei! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Sind die seit rund zwei Wochen anhaltenden Trennungs-Gerüchte damit für beendet erklärt und ist das Theater endgültig zu den Akten gelegt?

Am gestrigen Montag machte sich die 27-Jährige und Mama des kleinen Leano auf den Weg in den Urlaub. Schon kurz vor ihrem Abflug spekulierten zahlreiche Fans, ob ihr Verlobter "Pie" ebenfalls mit in die Maschine steigen würde.



Die Antwort: Ja! Trotz der Tatsache, dass der DSDS-Champion von 2011 in den vergangenen Tagen wie vom Erdboden verschluckt wirkte und auf spontane Gesangseinlagen im Auto oder Liebesbotschaften an Laura verzichtet hatte, ließ sich der Zweifach-Papa die Zeit mit seiner Verlobten nicht nehmen.

Eine mögliche Trennung rückt durch den frischen Liebesurlaub nun allerdings in weite Ferne!

Am Steuer eines Golfcarts schaffte es der 31-Jährige in die Story seiner Verlobten. Viele Worte verlor der gebürtige Karlsruher dabei allerdings nicht. Besser gesagt: überhaupt keins.