Laura Maria Rypa verrät: Bei dieser Frage ihrer Söhne wird sie sentimental

Köln - Sowohl im Netz als auch hinter den Kulissen von Social Media kämpft Laura Maria Rypa (30) als Löwenmama für ihre Kinder. Mit einem ihrer neuesten Beiträge regt die Ex von Pietro Lombardi (34) jetzt aber zum Nachdenken an.

Beide Söhne von Laura Maria Rypa (30) stammen aus der Beziehung mit ihrem Ex Pietro Lombardi. © Rolf Vennenbernd/dpa

Haufenweise Selfies oder Momentaufnahmen aus Fotoshootings finden sich auf dem Kanal der Zweifach-Mama – aber beinahe keine von der 30-Jährigen und ihren Söhnen selbst.

Das hat die Unternehmerin jetzt thematisiert und eine emotionale Bildergalerie ihrer Kinder hochgeladen.

"Mama ... warum gibt es von uns so viele Bilder - aber kaum welche mit dir", lautet die rührende Eingangsfrage ihres Postings.

Tatsächlich seien die meisten Fotos in spontanen Momenten entstanden, erklärt die 30-Jährige im Verlauf ihrer Fotostrecke. "Es gab so viele Momente, in denen ihr mir einfach in die Arme gelaufen seid. Momente, die ich für immer hätte festhalten wollen. Aber ich konnte nicht."

Mit ihrem Beitrag wolle die Düsseldorferin offenbar jeden Einzelnen dazu ermutigen, Fotos von Müttern und ihren Kindern zu machen.