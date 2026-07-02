Laura Maria Rypa verrät: Bei dieser Frage ihrer Söhne wird sie sentimental
Köln - Sowohl im Netz als auch hinter den Kulissen von Social Media kämpft Laura Maria Rypa (30) als Löwenmama für ihre Kinder. Mit einem ihrer neuesten Beiträge regt die Ex von Pietro Lombardi (34) jetzt aber zum Nachdenken an.
Haufenweise Selfies oder Momentaufnahmen aus Fotoshootings finden sich auf dem Kanal der Zweifach-Mama – aber beinahe keine von der 30-Jährigen und ihren Söhnen selbst.
Das hat die Unternehmerin jetzt thematisiert und eine emotionale Bildergalerie ihrer Kinder hochgeladen.
"Mama ... warum gibt es von uns so viele Bilder - aber kaum welche mit dir", lautet die rührende Eingangsfrage ihres Postings.
Tatsächlich seien die meisten Fotos in spontanen Momenten entstanden, erklärt die 30-Jährige im Verlauf ihrer Fotostrecke. "Es gab so viele Momente, in denen ihr mir einfach in die Arme gelaufen seid. Momente, die ich für immer hätte festhalten wollen. Aber ich konnte nicht."
Mit ihrem Beitrag wolle die Düsseldorferin offenbar jeden Einzelnen dazu ermutigen, Fotos von Müttern und ihren Kindern zu machen.
Laura Maria Rypa denkt an traurige Zukunft
"Wenn ihr eine Mama mit ihrem Kind seht, macht einfach das Foto. Ganz ohne besonderen Anlass. Ganz ohne perfekte Frisur. Ganz ohne, dass sie darum bitten muss", schreibt Laura.
Sie selbst fasst die jüngeren Jahre mit Nachwuchs zusammen und lässt dabei so manchen süßen Mama-Kind-Moment Revue passieren. "Als ihr krank wart, war ich da. Wenn ihr geweint habt, war ich da. Wenn ihr Angst hattet, war ich da. Bei eurem ersten Lächeln. Bei euren ersten Schritten. Bei jedem Sturz. Bei jeder Umarmung. Ich war da."
Trotz allem sei ihr bewusst, dass sie eines Tages die kleinen Hände ihrer Kinder "loslassen" müsse. "Aber mein Herz wird euch für immer festhalten", heißt es zwischenzeitlich.
"Vielleicht fehlen ein paar gemeinsame Bilder. Aber in meinem Herzen lebt jeder einzelne Moment mit euch weiter", erklärt die stolze Mama zum Ende ihrer sentimentalen Liebeserklärung.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa