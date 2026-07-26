Laura Maria Rypa trauert um Familienhündin Nala

Köln - Große Trauer bei Laura Maria Rypa (30): Am Sonntag musste sie sich schweren Herzens von Familienhund Nala verabschieden.

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat sich Laura Maria Rypa (30) am Sonntag von Familienhündin Nala verabschiedet. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 3)

Das hat die Ex-Verlobte von "DSDS"-Star Pietro Lombardi (34) am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gegeben.

Zu einigen Bildern, die die 30-Jährige bei der Verabschiedung der kleinen Fellnase zeigen, schreibt sie: "Wer geliebt wird, stirbt nicht. Er geht nur voraus."

Nala sei eine "unfassbar liebevolle, ruhige Seele gewesen", die es geliebt habe zu kuscheln, ein fester Bestandteil ihrer Familie war und damit immer einen Platz in ihrem Herzen habe.

Damit die Hündin die Reise über die Regenbogenbrücke gut vorbereitet antreten kann, hat sich Laura Maria Rypa außerdem etwas Besonderes ausgedacht: "Zum Abschied habe ich ihr Leanos erstes Handtuch mitgegeben. Irgendwie war es für mich ein schöner Gedanke, dass sie etwas mit auf ihre letzte Reise nimmt, das so viel Liebe und Familie in sich trägt."