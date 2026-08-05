Von Film ausgelöst: Laura Maria Rypa im Zug plötzlich von Emotionen übermannt

Köln - Nach turbulenten Monaten und einigen privaten Rückschlägen zeigt sich Laura Maria Rypa (30) jetzt von ihrer ganz emotionalen und nachdenklichen Seite.

Der Film "Voicemails for Isabelle" scheint einige tiefergehende Gedanken in Laura Maria Rypa ausgelöst zu haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte sich die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (30) schmerzlichst von Hündin Nala verabschieden müssen.

Kaum sind ihre Tränen getrocknet, wirbelt der Netflix-Schinken "Voicemails for Isabelle" offenbar neue Emotionen in ihr auf - und das scheinbar so stark, dass sie tiefgründig über sich und ihr Leben nachdenkt.

Auf der Rückreise ihres Schönheitseingriffs aus Berlin wird die 30-Jährige ihrer Instagram-Story zufolge plötzlich von ihren Gefühlen übermannt.

"Ich sitze in der Bahn und bin auf dem Rückweg. Dieser Film hat etwas in mir ausgelöst", kündigt Laura an, um anschließend die Dämme brechen zu lassen.

"Es erinnert einen daran, wie zerbrechlich und gleichzeitig unendlich wertvoll das Leben ist. Wir oft wir Träume aufschieben, Gefühle zurückhalten oder Entscheidungen von der Meinung anderer abhängig machen", schreibt Laura.