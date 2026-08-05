Von Film ausgelöst: Laura Maria Rypa im Zug plötzlich von Emotionen übermannt
Köln - Nach turbulenten Monaten und einigen privaten Rückschlägen zeigt sich Laura Maria Rypa (30) jetzt von ihrer ganz emotionalen und nachdenklichen Seite.
Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte sich die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (30) schmerzlichst von Hündin Nala verabschieden müssen.
Kaum sind ihre Tränen getrocknet, wirbelt der Netflix-Schinken "Voicemails for Isabelle" offenbar neue Emotionen in ihr auf - und das scheinbar so stark, dass sie tiefgründig über sich und ihr Leben nachdenkt.
Auf der Rückreise ihres Schönheitseingriffs aus Berlin wird die 30-Jährige ihrer Instagram-Story zufolge plötzlich von ihren Gefühlen übermannt.
"Ich sitze in der Bahn und bin auf dem Rückweg. Dieser Film hat etwas in mir ausgelöst", kündigt Laura an, um anschließend die Dämme brechen zu lassen.
"Es erinnert einen daran, wie zerbrechlich und gleichzeitig unendlich wertvoll das Leben ist. Wir oft wir Träume aufschieben, Gefühle zurückhalten oder Entscheidungen von der Meinung anderer abhängig machen", schreibt Laura.
Laura Maria Rypa gibt wichtigen Appell an Fans
Weiter erklärt sie, dass niemand wisse, "wie viel Zeit uns wirklich bleibt" und viele jede Menge Gedanken an später und morgen verschwenden.
Beendet ist der spontane Ausflug in die emotionale Welt der Influencerin damit allerdings noch nicht. "Wir denken immer, wir hätten morgen noch Zeit. Für unsere Träume. Für unsere Familie. Für ein 'Ich liebe dich'. Aber niemand kann uns dieses morgen versprechen", lauten die Gedanken der Zweifach-Mama.
Den Abschluss ihrer Botschaft findet die Rechtsanwaltsfachangestellte in einem Appell an ihre Community, die sie mit dem Griff zum Telefon animieren wolle.
"Sag den Menschen, dass du sie liebst. Hör auf dein Herz und nicht die Stimme von außen. Denn am Ende bereut man meistens nicht das, was man getan hat, sondern das, wozu man nie den Mut hatte."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa