Laura Maria Rypa verrät Detail aus ihrem früheren Leben, das wohl kaum einer kennt

Köln - Laura Maria Rypa plaudert aus dem Nähkästchen. In Abwesenheit ihres Liebsten verriet die 27-jährige Beauty nun ein Detail aus ihrem früheren Leben, das wohl kaum einer kennt!

Laura Maria Rypa (27) nutzt die Schlafphasen des kleinen Leano (6 Monate) unter anderem für ein ausgiebiges Cardio Workout. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die Verlobte von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (31) blüht in ihrer Mama-Rolle regelrecht auf. Am 8. Januar dieses Jahres erblickte der kleine Leano das Licht der Welt, seitdem genießt das Paar die kostbare Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen.

Auf Instagram gewährt Laura immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag. Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Model aus Düsseldorf ihre rund 795.000 Follower nicht mit ihrem strahlenden Lächeln und neuem Baby-Content verzaubert.

Eine längere Schlafphase ihres Wonneproppens nutzte die attraktive Blondine am Samstag (22. Juli) mal wieder für ein bisschen Me-Time. Laura entschied sich für ein ausgiebiges Cardio Workout im Pumperraum der Kölner Lombi-Villa.

In ihrer Story zeigte die Rechtsanwaltsfachkraft nicht nur eine ihrer Übungen, sondern nutzte die Sequenz auch, um einen überraschenden "Fun Fact" über sich zu verraten.

"Wusstet ihr eigentlich, dass ich damals im Fitnessstudio Kurse gegeben habe?", adressierte Laura die eher rhetorische Frage an ihre Community.