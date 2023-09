Laura Maria Rypa versext ihre Fans: "Muss man sich zwischen die Beine gucken lassen?"

Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) genießen derzeit ihren Familienurlaub mit dem kleinen Leano in der Türkei. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Nach dem gemeinsamen Hauskauf mit ihrem zukünftigen Ehemann lässt die Influencerin derzeit in einem türkischen Luxushotel die Seele baumeln. Neben dem kleinen Leano und ihren Eltern ist natürlich auch Pietro mit von der Partie.

Nach den hartnäckigen Trennungsgerüchten in den vergangenen Wochen präsentiert sich das Paar im Familienurlaub als unzertrennliche Einheit und Laura im Speziellen von ihrer verführerischen Seite.

In der Region Antalya klettert das Quecksilber nach wie vor tagtäglich über die 30-Grad-Marke, was Menschen logischerweise dazu veranlasst, auf unnötigen Stoff am Körper zu verzichten.

Um die Hitze erträglicher zu gestalten, reicht als Garderobe eben auch ein neongrüner String-Bikini aus. In dem knappen Textil, das wirklich nur das Nötigste bedeckte, setzte Laura Maria ihren Traumkörper jetzt gekonnt in Szene.

Ihre Fans bekommen von dem heißen Anblick gar nicht genug und überschütten die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft mit zahlreichen Komplimenten.