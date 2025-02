Anwalts-Post für Pietro Lombardi! Sänger tickt auf Instagram aus und attackiert Sarah Engels

Köln - Die Eskalation zwischen Pietro Lombardi (32) und Ex-Frau Sarah Engels (32) ist in vollem Gange! Nach Aussage des Sängers soll Laura Maria Rypa (29) nicht die einzige Person sein, der eine Unterlassungsklage vor die Füße geworfen wurde.

Der sitzt! Nur ein paar Stunden zuvor hatte Sarah Engels in ihrer Story einen ihrer sehnlichsten Wünsche verraten: Dass ihr Kind nicht mehr in der Öffentlichkeit erwähnt und gezeigt wird.

"Also, ich hab' Post bekommen. Unterlassungserklärung! Jetzt bin ich auch dran", leitet der Sänger mit breitem Grinsen ein.

Denn: Sarah Engels soll auch "Pie" eine Unterlassungsklage geschickt haben! Das verriet der Halbitaliener aufgebracht und mit jeder Menge Emotionen geladen in seiner Instagram-Story.

Von den frischesten Aussagen seiner Verflossenen hält der Ex-Pizzabäcker nicht allzu viel. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels, Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Ausgerechnet dieser Wunsch fliegt der Familienmutter nun gehörig um die Ohren.

"Ich will euch gar nichts Böses, wirklich nicht. Aber ein Vorwurf, der in dem Anwaltsbrief stand ... Schämt euch! 'Der Kindesvater nutzt das Kind nur für Promotion.' Sagt die, die das Kind immer im Gesicht zeigt, Werbung für Kinderspielzeug macht, damit 30.000, 40.000 Euro verdient und wo das Kind von hinten zu sehen ist", erklärt Pietro weiter.

Ohnehin hält der Ex-Juror von DSDS nicht allzu viel von der neuen Gangart seiner Ex-Frau. Das stellte er schon zuvor unmissverständlich klar. "Es ist für mich an Peinlichkeit nicht zu übertreffen, dass man jetzt irgendwie auf Übermutter macht und irgendwie zum Schutz des Kindes alle Beteiligten bittet, ihn namentlich nicht mehr öffentlich zu erwähnen."

Den neuesten Giftpfeil in schriftlicher Form will der 32-Jährige deshalb nicht so stehen lassen. "Das ist wirklich eine Schande. Ich habe noch nie einen Cent mit meinem Kind verdient. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Von deinem Anwalt nicht. Von dir nicht."

Artet der Patchwork-Zoff in den nächsten Tagen noch gewaltiger aus?