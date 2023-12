Liebes-Aus bei Laura Maria Rypa endgültig? So sieht die Influencerin nicht mehr aus!

Ihre langen Haare gehören nun erstmal der Vergangenheit an. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Nicht wenige Frauen drängen im Zuge einer Trennung auf eine radikale optische Veränderung. Auch Laura?

Das ließ die Mama des kleinen Leano, der sich am gestrigen Samstag über seinen ersten frischen Haarschnitt freuen durfte, natürlich offen.

Ohnehin halten sich die 27-Jährige und der DSDS-Juror mehr als zurück, was ihre gemeinsame Zukunft angeht. Einzig und allein vor wenigen Tagen schaffte es "Pie" in die Story seiner Verlobten, in der er am späten Abend vor der Glotze Platz genommen hatte.

Ob sich Laura nun aber tatsächlich verändern wollte, um die Vergangenheit an der Seite des Halbitalieners vergessen zu machen – fraglich. Auch ihre Fans dürften anhand der neuen Typ-Veränderung nicht gerade schlauer sein als zuvor.