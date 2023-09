Nach Hauskauf: Laura Maria Rypa muss sich für Outfit rechtfertigen

Die Influencerin und Pietro Lombardi (31) sind seit vergangenem Jahr verlobt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

"So, ich war jetzt gerade duschen und ihr habt es gesehen, wir haben uns gemeinsam ein Haus gekauft", fing die Influencerin ihr Statement an und führte weiter aus: "Für die ganzen Leute, die jetzt so negativ kommentieren: 'Warum trägst du einen Bikini?', 'Gehst du so zum Notar?' Leute, ich bin im Urlaub, es ist warm, ich trage hier einen Bikini, ich laufe hier, glaube ich, nicht im Rollkragenpullover rum. Deswegen: Lasst es einfach sein oder entfolgt mir."

Denn Laura würde tragen, was sie wolle, sie werde machen, was sie möchte, sie mache Bilder, die sie möchte, und wem das nicht passen würde, solle ihr doch bitte entfolgen auf Instagram.

"Ich glaube, wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich mittlerweile ankommen sollten. Jede Frau kann sich so zeigen, wie sie sich möchte. Jede Frau kann tragen, was sie möchte, und es ist völlig egal", machte die Mama des kleinen Leano ihren rund 792.000 Followern nochmals klar.