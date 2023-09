Pietro Lombardi mit "sexy Mami" Laura im Bett: "Ich will dich vernaschen"

Am Abend fiel das Promi-Pärchen mit gelockerten Muskeln ins Bett. Doch anstatt die ruhigen Stunden zu zweit und gänzlich ohne Schaulustige zu genießen, zückte Laura die Handykamera und schmiegte sich im dunklen Zimmer glücklich an ihren Liebsten.

Wenige Stunden zuvor war das Paar von einer gemeinsamen Thai-Massage nach Hause zurückgekehrt, wie Laura in ihrer Story verriet. Pietro legte den Arm um seine Liebste und verpasste ihr einen liebevollen Kuss auf die Schläfe.

Das Promi-Paar teilt intime Szenen aus dem Bett. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi, Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Ohne, dass Laura es sehen konnte, setzte der DSDS-Star ein vielsagendes Grinsen auf und zwinkerte verschmitzt in die Kamera. Dabei war es wohl auch Absicht, dass sein Bizeps gut sichtbar war und Pietro wie aufs Stichwort die Muskeln spielen ließ.

Laura schien jedoch zu merken, was sich da außerhalb ihres Blickfeldes abspielte und wies ihren Bettgefährten lachend in seine Schranken: "Ist das dein Ernst?"

Offenbar von den Späßen ihres Göttergatten in spe inspiriert, legte Laura einen Gesichts- und Stimmfilter über die nächste Story und schnitt Grimassen. Pietro nutzte den Ulk-Moment für eine wohl nur halb-ernst gemeinte Ankündigung in Richtung seiner Liebsten: "Ich will dich vernaschen."

Tatsächlich hatte der Ex-Mann von Sarah Engels (30) schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er kein Problem damit hat (bis zu einem gewissen Maß auch öffentlich) über sein Liebesleben mit Laura zu sprechen.

Die "sexy Mami", wie der Sänger die Mutter des gemeinsamen Söhnchens Leano nennt, lachte über den anzüglichen Spruch bloß und verabschiedete sich damit nun wirklich in die Schlafenszeit.