Trennung oder nicht? Jetzt zeigen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, was wirklich bei ihnen los ist!

Auf der Aufnahme hatte sie sich in den Arm des Vaters ihrer beiden Söhne Leano Romeo (1) und Amelio Elija (rund zwei Monate) gekuschelt und die Augen geschlossen, während Pietro seiner Verlobten einen Kuss auf die Stirn gab. Die 28-Jährige hielt dabei auch ihren Zweitgeborenen auf dem Arm.

Denn nachdem sich die Spekulationen über eine angebliche Trennung von Pie erst am Donnerstag überschlagen hatten, zeigten sich die beiden jetzt eng umschlungen auf einem neuen Foto, das Laura in ihrer Story geteilt hat!

Laura meldete sich am Freitagmittag mit einem für viele wohl doch ziemlich überraschenden Statement bei ihren mehr als 934.000 Instagram-Followern.

Laura und Pietro erklärten, von den derzeit kursierenden Gerüchten "schockiert" zu sein. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

"Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind", offenbarte die Influencerin und spielte damit wohl auf die jüngsten Spekulationen im vermeintlichen Gewalt-Skandal um sie und ihren Partner an.

Weiter erklärte Laura ihren Fans auch den Grund, weshalb Pie und sie sich nun doch dazu entschieden hatten, sich gemeinsam der Öffentlichkeit zu zeigen - wenn auch nur auf einem Foto.

"Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg", erklärte die 28-Jährige.

Konkrete Aussagen zum Vorwurf der häuslichen Gewalt, der seit Tagen gegen ihren Verlobten im Raum steht, machte Laura jedoch nicht.