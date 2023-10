Überall Schimmel: Laura Maria Rypa trifft der Schlag - Schuld liegt bei Hausmann Pietro

Köln - "Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein …" - oder doch? Laura Maria Rypa (27) berichtet im Netz von einem Ekel-Erlebnis in den eigenen vier Wänden, das klar auf die Kappe ihres Verlobten geht.

Laura Maria Rypa (27) verdient ihr Geld inzwischen hauptsächlich als Influencerin. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Erst vor wenigen Tagen war die Influencerin aus Düsseldorf zusammen mit Pietro Lombardi (31) und ihrem gemeinsamen Sohn Leano (acht Monate) aus dem Familienurlaub in der Türkei zurückgekehrt.

In einem Luxustempel in der Nähe von Antalya hatte es sich das Trio zuvor einige Tage lang so richtig gut gehen lassen. Ihre Fans versorgten sie dabei nicht nur mit reichlich Schnappschüssen. Auch der Kauf eines Eigenheims wurde verkündet.

Im Rahmen einer aktuellen "Q&A"-Runde kam jetzt eine dazu passende Frage auf. Eine Userin wollte von Laura wissen, ob sie und Pietro sich die Hausarbeit teilen würden. Die 27-jährige Jung-Mama stellte daraufhin klar: "Am liebsten erledige ich Dinge, wenn ich alleine bin!"

Ergänzend fügte sie allerdings hinzu, dass Pietro durchaus auch Dinge im Haushalt übernehmen würde, wenn sie ihn denn darum bitte. Die Aufgabenteilung im Hause Lombardi/Rypa hat nur einen Haken.

"Wenn er dann mal was macht, zum Beispiel die Spülmaschine einräumt, dann räume ich diese nachträglich noch mal auf, weil ich hinter allen Sachen eine Struktur habe. Ich habe halt so einen Tick, was das angeht", verriet Laura.