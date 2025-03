Unerwartete Aussagen: Laura Maria packt über Familienalltag mit Pietro aus

Köln - Laura Maria Rypa (29) hat in einem Interview jetzt ganz offen und ehrlich über die Aufgabenverteilung in ihrem Familienalltag ausgepackt und dabei mit einer sehr altmodischen Rollenverteilung überrascht!

Den Haushalt und die Kinder fest im Griff: Laura blüht in ihrer Mama-Rolle regelrecht auf. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Für Pietro habe sich durch die zwei Geburten hingegen nicht viel geändert. "Wenn er sagt: 'So, ich gehe jetzt mal zum Friseur', dann geht er zum Friseur, weil er weiß, Mama ist zu Hause und Mama kümmert sich um die Kinder, Mama kümmert sich um den Haushalt."

Er könne einfach dieselben Dinge wie vorher tun, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. "Im Endeffekt ist es so, dass die Männer gar nicht so viel von ihrem Leben verändern müssen", meint Laura. Trotzdem sei ihr Partner ein toller Vater.

Viele andere Frauen im selben Alter wie die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft legen inzwischen großen Wert auf eine ausgeglichene Rollenverteilung. Die 29-Jährige liebt es dagegen, alle Aufgaben selbst zu übernehmen.

"Ich bin so ein bisschen altmodischer und übernehme doch schon gerne die Rolle als Mama", stellt sie klar. Ihr sei es aber auch wichtig, weiterhin ihrer Arbeit als Content Creatorin nachgehen zu können.

Pietro weiß, was er an seiner Verlobten hat. Sie sei "die Heldin" und alle würden sie brauchen, in jeglicher Form. Trotzdem wünscht er sich für Laura mehr Me-Time. "Sie macht so wenig, außer Mama sein", erklärte der 32-Jährige kürzlich.