Verrät Laura Maria Rypa hier das Geschlecht ihres Babys?

Laura Maria Rypa (28) ist zum zweiten Mal schwanger. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

In ihrer Instagram-Story wollte Laura von ihren rund 852.000 Followern wissen, ob eine "Mami oder Schwangere" ihre Story verfolgen würde. Denn: die 28-Jährige hat mit Unreinheiten zu kämpfen.

"Man sieht es hier gar nicht, wegen des Lichts und weil ich geschminkt bin. Aber ich kriege gerade so extreme Unreinheiten und ich glaube, es liegt halt einfach an meinen Hormonen, oder an der Schwangerschaft. Aber, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps", führte sie weiter aus.

Zwar bekam die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte auch zahlreiche Tipps, was man gegen die Unreinheiten machen könne, doch einige Anhänger machten Laura auch auf einen Umstand aufmerksam.

"Ohne Witz, ihr seid alle so Lustig, weil ich jetzt so häufig die Nachricht bekomme: 'Wenn du Pickel bekommst, Unreinheiten, dann wird es hundertprozentig ein Mädchen, denn man sagt ja, die Tochter nimmt der Mama die Schönheit weg'", klärte die Ex-Freundin von Fußball-Profi Weston McKennie (25) auf.

Allerdings glaube Laura selbst nicht daran und das obwohl, sie bei der Geburt ihres ersten Sprösslings Leano (1) nicht mit den Problemen zu kämpfen hatte.