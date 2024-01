Drittes Kind für Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa ist wieder schwanger!

Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) werden erneut Eltern. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Auf ihrem Instagram-Kanal ließ die 28-jährige Düsseldorferin am Donnerstagabend die Baby-Bombe platzen. Zu einem neuen Reel schreibt sie: "Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading!"

Für Pietro ist es bereits das dritte Kind. Aus seiner gescheiterten Ehe mit Sängerin Sarah Engels (31) entsprang vor knapp neun Jahren der kleine Alessio.



"Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen", verrät Laura ihren Fans in der Caption des neuen Postings.

Anschließend gewährt die attraktive Blondine noch einen emotionalen Einblick in ihr aktuelles Seelenleben: "Diese Liebe, die man in dem Moment verspürt, ist unbeschreiblich und wundervoll. Wir sind als Familie mehr als glücklich und dankbar diese Nachricht mit allen teilen zu dürfen und zu wachsen".