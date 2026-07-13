13.07.2026 17:40 Laura Wontorra auf Wolke sieben: Hier zeigt sie ihre junge Liebe mit Moderator Riccardo Basile

Abseits der WM in den USA, Mexiko und Kanada will Laura Wontorra der ganzen Welt zeigen, wie happy und glücklich sie mit Riccardo Basile ist.

Von Maurice Hossinger

New York/Los Angeles (USA) - Eigentlich berichtet Laura Wontorra (37) beinahe täglich von der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Abseits dessen hat die Moderatorin am Wochenende zuckersüße Pärchen-Fotos mit ihrem neuen Freund geteilt und damit ihre Fans in Wallung gebracht.

Ende Mai kamen die ersten Gerüchte um eine Beziehung mit Riccardo Basile auf, mittlerweile ist alles öffentlich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Wontorra Rund sechs Wochen tourt die Tochter von Sport-Moderator-Ikone Jörg Wontorra (77) rund um die Weltmeisterschaft durch Nordamerika, führt dabei im Bezahl-Fernsehen durchs Programm. Im Hintergrund immer an ihrer Seite: Neu-Freund Riccardo Basile (34). Auf Instagram hat sich die Gastgeberin von "Grill den Henssler" nun von ihrer frisch verliebten Seite gezeigt, strahlt dabei mit dem Sky-Reporter in Hollywood glatt um die Wette. Promis & Stars Schauspiel-Stars wüten über deutsche Politiker: "Solche Pfeifen braucht keiner" Insgesamt neun Bilder veröffentlicht die 37-Jährige in einer ihrer neuesten Fotostrecken, zwei davon mit Basile. Während er in weißem Shirt und grünfarbener Hemdjacke posiert, setzt sich Wontorra - ganz im Stile Hollywoods - in braunem Oberteil und schwarzer Lederjacke in Szene.

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