Laura Wontorra auf Wolke sieben: Hier zeigt sie ihre junge Liebe mit Moderator Riccardo Basile
New York/Los Angeles (USA) - Eigentlich berichtet Laura Wontorra (37) beinahe täglich von der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Abseits dessen hat die Moderatorin am Wochenende zuckersüße Pärchen-Fotos mit ihrem neuen Freund geteilt und damit ihre Fans in Wallung gebracht.
Rund sechs Wochen tourt die Tochter von Sport-Moderator-Ikone Jörg Wontorra (77) rund um die Weltmeisterschaft durch Nordamerika, führt dabei im Bezahl-Fernsehen durchs Programm.
Im Hintergrund immer an ihrer Seite: Neu-Freund Riccardo Basile (34).
Auf Instagram hat sich die Gastgeberin von "Grill den Henssler" nun von ihrer frisch verliebten Seite gezeigt, strahlt dabei mit dem Sky-Reporter in Hollywood glatt um die Wette.
Insgesamt neun Bilder veröffentlicht die 37-Jährige in einer ihrer neuesten Fotostrecken, zwei davon mit Basile.
Während er in weißem Shirt und grünfarbener Hemdjacke posiert, setzt sich Wontorra - ganz im Stile Hollywoods - in braunem Oberteil und schwarzer Lederjacke in Szene.
Prominente Kommentare zu Pärchen-Fotos
Zahlreiche ihrer Fans sind angesichts der Couple-Fotos aus dem Häuschen, hauen deshalb kräftig in die Tasten und überschütten das Paar mit jeder Menge Liebe.
Unter anderem "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinató (45) hinterlässt Liebe in der Kommentarspalte, ebenso "Magenta"-Kollegin Anna Kraft (40).
Nachdem bereits Ende Mai Gerüchte um eine neue Liebe der 37-Jährigen öffentlich die Runde gemacht hatten, ließen sie und Riccardo Basile schließlich vor rund zwei Wochen die Liebes-Katze endlich aus dem Sack - mit einem aufsehenerregenden Spiegel-Foto aus ihrem Hotelzimmer.
Für die gebürtige Bremerin ist es die erste öffentliche Beziehung seit dem Ehe-Aus mit Simon Zoller (35) - ehemaliger Fußballer des 1. FC Köln - vor vier Jahren.
Die Reise nach Amerika scheint nun endgültig dafür gesorgt zu haben, dass die ganze Welt ihre neue Liebe sehen soll.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot, Instagram, Laura Wontorra, Christophe Gateau/dpa