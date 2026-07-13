Tessa Bergmeier über Reality-Anfänge und Horror-Format: "So ekelhaft. Krank einfach!"

Hamburg - Tessa Bergmeier (36) sorgt derzeit bei " Prominent getrennt " für Aufsehen. Im Podcast "Truth or Trash" sprach sie über ihre Anfänge im "Trash-TV" und ein Format, in dem sie sich zur Bewertung von Männern quasi nackt machen musste.

Tessa Bergmeier (36) wehrt sich gegen Hass-Kommentare und Mobbing-Vorwürfe im Netz. © Screenshot Instagram/tessa.bergmeier

Viele wissen, dass die 36-Jährige bereits einige Formate hinter sich hat. Sei es "Germany's Next Topmodel" (2009), Dschungelcamp (2023) oder "Sommerhaus der Stars" (2024).

Zu Anfang ihrer Karriere im Reality-TV war die Hamburgerin allerdings auch Teil von "Promi Hot5" (2009) - einer damaligen Sendung im Rahmen von Pro Siebens "Taff" - in der eine Jury, bestehend aus drei männlichen Mitgliedern Frauen nach ihrem Äußeren bewerten.

Sie gaben dabei ihre Meinung zu Gesicht, Brüsten/Dekolleté, Po und Abendoutfit ab.

Die Veganerin erklärte im Podcast, dass sie inzwischen selber nicht mehr glauben könne, in welchem Format sie dort eigentlich gewesen war.

"Schwöre bei Gott, das war so ekelhaft. Das ist so krank einfach", kommentierte sie im Gespräch mit Podcast-Host Lina Westphal.

Auch diese konnte nicht glauben, was ihre Gesprächspartnerin erzählt. Mehr als: "Nein? Niemals?", konnte die 31-Jährige nicht entgegnen, so groß scheint ihre Ungläubigkeit.