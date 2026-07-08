Ihren größten Hit kennt jeder: Trauer um Sängerin Lauren Bennett (†36)

Kent/London (Großbritannien) - Zu ihrer Stimme rockte eine ganze Generation die Tanzfläche: Wie jetzt bekannt wurde, ist die "Party Rock Anthem"-Sängerin Lauren Bennett vor mehreren Wochen verstorben. Die Britin wurde nur 36 Jahre alt.

Lauren Bennett starb in ihrer Heimat. (Archivbild) © IMAGO / The Photo Access

"Mit großer Trauer geben wir das Ableben unserer geliebten Lauren bekannt", hieß es in der Nacht auf Dienstag auf der Instagram-Seite von G.R.L.. Bennett war jahrelang Mitglied der Girl-Group gewesen.

"Unsere Herzen sind gebrochen und wir können gar nicht anfangen, zu erklären, wie viel sie uns bedeutet hat." Man werde ihre Liebe, ihr Lachen und die unzähligen gemeinsamen Erinnerungen für immer wertschätzen. "Ihr wunderschöner Geist hat so viele Leben berührt und sie wird sehr vermisst und für immer geliebt werden", schrieben ihre Band-Kolleginnen.

Bennetts größter Erfolg war die Zusammenarbeit mit LMFAO. Gemeinsam mit dem Elektro-Pop-Duo nahm sie 2011 den Megahit "Party Rock Anthem" auf. Der Song kletterte in 20 Ländern auf Platz 1 der Charts, so auch in Deutschland. Mit mehr als 2,5 Milliarden Views liegt das dazugehörige Musikvideo aktuell auf Platz 74 der meistgesehenen Videos aller Zeiten auf YouTube.

Laut TMZ soll Bennett indes vor rund drei Wochen in der englischen Grafschaft Kent verstorben sein. Vor etwa eineinhalb Wochen fand demnach eine private Gedenkfeier in London statt, zu der enge Freunde, ihre Familie und musikalische Wegbegleiter erschienen sind. USA Today berichtete indes, dass die Sängerin bereits am 29. Mai verstorben war.