Lavinia Wollny erklärt Instagram-Pause: Das ist der traurige Grund für die Auszeit

Hückelhoven - Eigentlich ist die Familie Wollny dafür bekannt, dass sie in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist. Doch zuletzt hat vor allem Lavinia Wollny (25) eine Pause eingelegt. Jetzt hat sie den Grund verraten.

Lavinia Wollny (25) hat zuletzt eine Instagram-Pause eingelegt. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshot)

Denn nach langer Zeit hat sich die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) auf ihrem Instagram-Kanal zurückgemeldet. Der Anlass für ihre Abwesenheit sei gewesen, dass die Gesundheit ihrer Kinder Hailey (2) und Linus (1) momentan an erster Stelle stehe und die gesamte Familie immer wieder mit Infekten zu kämpfen habe.

Demnach habe nicht nur die Genesung ihrer Sprösslinge viel Energie gekostet, sondern auch sie sei von einer Erkältung in die nächste gerannt.

"Ihr Lieben, hier ist es die letzten Tage so still, da ich hier alle krank habe. Gerade das eine weg, da kommt das Nächste – so Katastrophe", erklärt die Verlobte von Tim Katzenbauer (26) ihren rund 235.000 Anhängern auf Instagram.

Zwar sei sie von größeren Infekten "zum Glück (noch) verschont geblieben", aber auch die Pflege ihrer anderen drei nehme viel Zeit in Anspruch.

Daher seien die Instagram-Updates auf ihrem Profil zunächst mal in den Hintergrund gerückt.